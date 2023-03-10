Популярний український хореограф та багаторічний суддя шоу "Танців із зірками" Влад Яма з перших днів війни рік тому разом із родиною поїхав жити до Америки. Там шоумен та його дружина Лілія почали активно організовувати та брати участь у благодійних заходах на підтримку України.

І Влад, і Лілія активно ведуть свої профілі у Instagram, показуючи своє життя у США. Так, цього разу дружина хореографа поділилася у сторис знімками з нової фотосесії, в якій постала у незвичайному образі.

Як видно, на кадрах Лілія з'явилася перед камерою в світлих спортивних штанах і короткому білому топі, який оголив живіт і підкреслив плечі. Доповнює цибулю модний бежевий капелюх з банданою та ланцюжком, під яким видно світлі афрокосички, а на її обличчі дуже яскравий макіяж.

Зазначимо, що раніше Лілія публікувала знімки з цієї фотосесії в посту, присвяченому святу 8 березня. У цій публікації вона звернулася до жінок: "Дівчулі, ми неймовірні! Вітаю вас зі святом! Завдяки нам життя триває на цій землі! Таке щастя бути жінкою, дарувати тепло, дбати, надихати, створювати, любити, підтримувати, направляти, підіймати та вірити в найкраще, не дивлячись ні на що… В нас є велика сила, яка переможе все".

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