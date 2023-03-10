Ольга Мартиновська - відома українська шеф - кухар і суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи допомогу для України. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла про плани на майбутнє, показавши доньку.

"Одного дня, коли ми всі повернемося додому, до Києва, на улюбленому Подолі я відкрию Креплі (млинцеву) і назву її "Vira". Той випадок, коли ти народив концепт", - написала Ольга.

А до цього Мартиновська розповіла про свою самотність.

"Якби я не була кулінаром і мала б блог - я б розповідала про те, як не вийти заміж. Тобто як невдало вийти, а потім не мати взагалі ніяких стосунків вже більше 5 років. Бо ука просто не складається! Як завжди над собою працювати і все одно не задоволена собою. Ооооо я в тому майстрі та чорному поясі маю – як себе недолюблювати та недооцінювати", - написала Ольга.

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