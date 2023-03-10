Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных ужинов, собирая помощь для Украины. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказала о планах на будущее, показав дочь.

"В один день, когда мы все вернемся домой, в Киев, на любимом Подоле я открою Крепли (блинную) и назову ее "Vira". Тот случай, когда ты родил концепт", - написала Ольга.

А до этого Мартыновская рассказала о своем одиночестве.

"Если бы я не была кулинаром и имела бы блог – я бы рассказывала о том, как не выйти замуж. То есть как неудачно выйти, а потом не иметь вообще никаких отношений уже более 5 лет. Ибо ука просто не складывается! Как постоянно над собой работать и все равно не довольна собой. Ооооо я в том мастере и черном поясе имею - как себя недолюбливать и недооценивать", - написала Ольга.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о свиданиях

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