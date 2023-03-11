Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати пісний кавовий кекс з апельсином.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 200 г борошна
- 20 г какао-порошку
- 10 г розпушувача
- 100 мл апельсинового фрешу
- цедра одного апельсина
- 200 мл кави еспрессо (можна замінити на американо)
- 200 г цукру
- 70 г кокосової олії (можна замінити на рослинну, рафіновану)
- кардамон (за бажанням)
Для шоколадного покриття:
- 200 г чорного шоколаду
- 20 мл олії
- 50 г подрібненого мигдалю (або лісового горіха)
Зʼєднайте сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач та какао-порошок, просіяний через сито. Гарячий апельсиновий фреш з'єднайте з гарячою кавою, гарячою кокосовою олією, та апельсиновою цедрою. Додате суху частину та перемішайте все до однорідності.
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Змастіть форми вершковим маслом і присипте тонким шаром борошна. Викладіть тісто в форми та відправте випікатися в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 30-40 хвилин. Перевірте готовність деревʼяною шпажкою.
Щоб приготувати шоколадне покриття, зʼєднайте розтоплений шоколад із олією та додайте подрібнені горіхи.
Кекс дістаньте з форми, покрийте його теплою шоколадною масою з горіхами та приберіть на 10-15 хвилин у холодильник, щоб шоколад застиг.
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