Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом пісного десерту для любителів кави.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати пісний кавовий кекс з апельсином.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

200 г борошна

20 г какао-порошку

10 г розпушувача

100 мл апельсинового фрешу

цедра одного апельсина

200 мл кави еспрессо (можна замінити на американо)

200 г цукру

70 г кокосової олії (можна замінити на рослинну, рафіновану)

кардамон (за бажанням)

Для шоколадного покриття:

200 г чорного шоколаду

20 мл олії

50 г подрібненого мигдалю (або лісового горіха)

Зʼєднайте сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач та какао-порошок, просіяний через сито. Гарячий апельсиновий фреш з'єднайте з гарячою кавою, гарячою кокосовою олією, та апельсиновою цедрою. Додате суху частину та перемішайте все до однорідності.

Змастіть форми вершковим маслом і присипте тонким шаром борошна. Викладіть тісто в форми та відправте випікатися в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 30-40 хвилин. Перевірте готовність деревʼяною шпажкою.

Щоб приготувати шоколадне покриття, зʼєднайте розтоплений шоколад із олією та додайте подрібнені горіхи.

Кекс дістаньте з форми, покрийте його теплою шоколадною масою з горіхами та приберіть на 10-15 хвилин у холодильник, щоб шоколад застиг.

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