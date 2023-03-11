Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом постного десерта для любителей кофе.

В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постный кофейный кекс с апельсином.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г муки

20 г какао-порошка

10 г разрыхлителя

100 мл апельсинового фреша

цедра одного апельсина

200 мл кофе эспрессо (можно заменить американо)

200 г сахара

70 г кокосового масла (можно заменить растительным, рафинированным)

кардамон (по желанию)

Для шоколадного покрытия:

200 г черного шоколада

20 мл растительного масла

50 г измельченного миндаля (или лесного ореха)

Соедините сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и какао-порошок, просеянный через сито. Горячий апельсиновый фреш соедините с горячим кофе, горячим кокосовым маслом и апельсиновой цедрой. Добавьте сухую часть и перемешайте все до однородности.

Смажьте формы сливочным маслом и присыпьте тонким слоем муки. Выложите тесто в формы и отправьте выпекаться в разогретой до 170 градусов духовке в течение 30-40 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

Чтобы приготовить шоколадное покрытие, соедините растопленный шоколад с растительным маслом и добавьте измельченные орехи.

Кекс извлеките из формы, покройте его теплой шоколадной массой с орехами и уберите на 10-15 минут в холодильник, чтобы шоколад застыл.

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