Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка пішла на шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. На проекті Ганна перемогла, але побудувати стосунки парі не вдалося, хоч і пробули разом понад рік. Але навіть після цього Богдан з'являвся на дні народження Заливака, хоча наголосила, що не спілкується з колишнім обранцем.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Богдан поділилася фото, де позувала перед дзеркалом. Зірка хвалилася у спортивному міні розкішною фігурою та зробила селфі.

А до цього Ганна показала фото, де розповіла про свої відчуття від початку повномасштабної війни.

Цей день бачу постійно як на яви, і пам'ятаю все до деталей. Як все відбувалося, які були мої дії, які були новини, пам'ятаю свої почуття, що відбуваються. Спочатку, перші 5 хвилин я не могла говорити, я дзвонила мамі і в трубку мовчала, було сильно почуття страху... Потім взяла себе в руки, поїхала до мами, зрозуміла, що треба виїжджати з Києва, забрали кішок, через 10 хвилин упакували речі і взяли все необхідне. країну, ми поїхали у безпечніше місце", - написала Богдан.

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