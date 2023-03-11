Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая пошла на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. На проекте Анна победила, но построить отношения паре не удалось, хоть и пробыли вместе более года. Но даже после этого Богдан появлялся на дне рождения Заливако, хотя отметила, что не общается с бывшим избранником.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Богдан поделилась фото, где позировала перед зеркалом. Звезда хвасталась в спортивном мини роскошной фигурой и сделала селфи.

А до этого Анна показала фото, где рассказала о своих ощущениях от начала полномасштабной войны.

"24.02.2022 эту дату запомним на всю жизнь Этот день вижу постоянно как на яви, и помню все до деталей. Как все происходило, какие были мои действия, какие были новости, помню свои происходящие чувства. Поначалу, первые 5 минут я не могла говорить, я звонила маме и в трубку молчала, было сильно чувство страха. Потом взяла себя в руки, поехала к маме, поняла, что нужно выезжать из Киева, забрали кошек, через 10 минут упаковали вещи и взяли все необходимое. Мы не покинули свою страну, мы поехали в более безопасное место", - написала Богдан.

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