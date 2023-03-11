Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український музикант, який одружився з Катою Репяховою незважаючи на різницю у віці 28 років. Пара має спільного сина Михайла, якому скоро буде два роки. Також Репяхова стала менеджером зірки, організовуючи концерти Віктора Павліка. Не забуває Каті й про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Катя вирішила розповісти про укол у губи.

"На скільки вкололи зараз?" - запитав фанат.

"1 мл", - наголосила Катя.

"Шкода, що багато людей вважають, що збільшення губ - це одразу качечка стайл. Якщо підходити з розумом і добрим фахівцем, може бути дуже красиво", - додала зірка.

"Ще я маю проблему вічно сухих, потрісканих губ. Ми їх ще зволожили", - наголосила Катя.

А до цього зірка розповіла про книгу до роковин повномасштабної війни.

"24.02 - це щоденник війни. Книга розповідає невигадану історію про компанію молодих людей, які опинилися посеред війни без власного бажання".

Для мене велика честь причетна до цього видання, - написала Катя в публікації.

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