Катерине Репяховой написали, что она пахает на семью и зарабатывает, пока ее муж прыгает по концертам, а также якобы не может обеспечить жену с сыном.

Жена певца Виктора Павлика – блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова активно ведет свой блог в социальной сети Инстаграм. Находятся хейтеры, которые критикуют ее. В своеих Инстаграм-Сториз он очень разозлилась из-за комментариев пользователей сети. Она не выдержала и дала эмоциональный ответ.

В частности, ей написали, что она пахает на семью и зарабатывает, пока ее муж прыгает по концертам, а также якобы не может обеспечить жену с сыном. Катя Репяхова ответила на такие упреки и расставила все точки над "і".

По ее словам, все это неправда и Виктор Павлик зарабатывает больше жены, а также успевает помогать ВСУ.

"Он зарабатывает больше меня даже не в два раза. И обеспечивает семью полностью. И детям своим помогает, и ВСУ, и простым людям, которые ему пишут в личные сообщения. Конечно, моя цель зарабатывать не меньше него, но пока так ", — ответила блогер.

Хейтерам Катя Репяхова напоследок посоветовала следить за своим носом и не лезть в чужие дела.

"Самое главное, что моего мужа уважают повсюду! Есть вопросы в жизни, которые даже за деньги не решить, а мой муж их решит! Извиняюсь за это хвастанье, но достали те хейтеры. И откуда только повылазили", — резюмировала она.

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