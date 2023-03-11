Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который женился на Кате Репяховой несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. У пары есть совместный сын Михаил, которому скоро будет два года. Также Репяхова стала менеджером звезды, организовывая концерты Виктора Павлика. Не забывает Кати и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Катя решила рассказать об уколе в губы.

"На сколько укололи сейчас?", - спросил фанат.

"1 мл", - отметила Катя.

"Жаль, что много людей считают, что увеличение губ - это сразу уточка стайл. Если подходить с умом и хорошим специалистом, может быть очень красиво", - добавила звезда.

"Еще я имею проблему вечно сухих, потресканных губ. Мы их еще увлажнили", - отметила Катя.

А до этого звезда рассказала о книге к годовщине полномасштабной войны.

"24.02 – это дневник войны. Книга рассказывает непридуманную историю о компании молодых людей, оказавшихся посреди войны без собственного желания.

Для меня большая честь причастна к этому изданию", - написала Катя в публикации.

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