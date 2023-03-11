Лілія Ребрик показала свою дочку Поліну, поділившись відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, телеведуча та Майстер спорту України з художньої гімнастики. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, від якого народила дочок Поліну та Діану. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ребрик показала доньку Поліну, яка віршиком про маму.

"Мама може", - розповів Лілія.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Така красуня";

"Чарівна дівчинка, і мама у неї чарівниця";

"Молодець Поліна яка вона гарна дівчина. Мама може";

"Мамина радість, нехай росте на радість батькам, молодець, так швидко росте";

"Мама це найдорожча людина у житті кожного.! Бережіть їх.!!!";

"Боже яке сонечко!!! Удачі цій дівчинці !!!";

"моя дочка цей віршик у садку розповідала";

"Дуже хороша Поліна! Так, мама все може";

"Яке сонечко";

"Молодець. Нехай росте Вам здорова та щаслива";

"Яка красуня росте!!!! Молодчинка-розумничка !!!";

"Як гарно і мило. Яка гарна дівчинка, мамина молодша донечка";

"Викопана тато, нехай Бог береже!".

"Яка вже доросла Полінка, красуня".

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