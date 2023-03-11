Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, телеведуча та Майстер спорту України з художньої гімнастики. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, від якого народила дочок Поліну та Діану. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ребрик показала доньку Поліну, яка віршиком про маму.
"Мама може", - розповів Лілія.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Така красуня";
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"Чарівна дівчинка, і мама у неї чарівниця";
"Молодець Поліна яка вона гарна дівчина. Мама може";
"Мамина радість, нехай росте на радість батькам, молодець, так швидко росте";
"Мама це найдорожча людина у житті кожного.! Бережіть їх.!!!";
"Боже яке сонечко!!! Удачі цій дівчинці !!!";
"моя дочка цей віршик у садку розповідала";
"Дуже хороша Поліна! Так, мама все може";
"Яке сонечко";
"Молодець. Нехай росте Вам здорова та щаслива";
"Яка красуня росте!!!! Молодчинка-розумничка !!!";
"Як гарно і мило. Яка гарна дівчинка, мамина молодша донечка";
"Викопана тато, нехай Бог береже!".
"Яка вже доросла Полінка, красуня".
Нагадаємо, Ребрик зачарувала українок тендітним чином "дівчата-весни"
А ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик поділилася елементарним рецептом смачних домашніх булочок.
Також Politeka писала, що Ребрик зацікавила проектом, де покаже нову реальність українців.