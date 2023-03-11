Лилия Ребрик показала свою дочь Полину, поделившись видео в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса театра и кино, телеведущая и Мастер спорта Украины по художественной гимнастике. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, от которого родила дочерей Полину и Диану. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ребрик показала дочь Полину, которая стишок о маме.

"Мама может", - рассказал Лилия.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая красавица";

"Очаровательная девочка, и мама у нее волшебница";

"Молодец Полина какая она красивая девушка. Мама может";

"Мамина радость, пусть растет на радость родителям, молодец, так быстро растет";

"Мама это самый дорогой человек в жизни каждого.! Берегите их.!!!";

"Боже какое солнышко!!! Удачи этой девченке!!!";

"моя дочь этот стишок в садике рассказывала";

"Очень хорошая Полина! Да, мама все может";

"Какое солнышко";

"Молодец. Пусть растет Вам здоровая и счастливая";

"Какая красотка растет!!!! Молодчинка-умничка!!!";

"Как красиво и мило. Какая красивая девочка, мамина младшая доченька";

"Выкопанная папа, пусть Бог хранит!".

"Какая уже взрослая Полинка, красавица".

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