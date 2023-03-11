Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса театра и кино, телеведущая и Мастер спорта Украины по художественной гимнастике. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, от которого родила дочерей Полину и Диану. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ребрик показала дочь Полину, которая стишок о маме.
"Мама может", - рассказал Лилия.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Такая красавица";
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Лучший рецепт: Ярославский из "Мастер Шеф" показал, как вкусно засолить красную рыбу
Бойня в церкви: много погибших и раненых, новые кадры с места нападения
Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту
Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах: "Мы с вами даже не осознаем..."
"Очаровательная девочка, и мама у нее волшебница";
"Молодец Полина какая она красивая девушка. Мама может";
"Мамина радость, пусть растет на радость родителям, молодец, так быстро растет";
"Мама это самый дорогой человек в жизни каждого.! Берегите их.!!!";
"Боже какое солнышко!!! Удачи этой девченке!!!";
"моя дочь этот стишок в садике рассказывала";
"Очень хорошая Полина! Да, мама все может";
"Какое солнышко";
"Молодец. Пусть растет Вам здоровая и счастливая";
"Какая красотка растет!!!! Молодчинка-умничка!!!";
"Как красиво и мило. Какая красивая девочка, мамина младшая доченька";
"Выкопанная папа, пусть Бог хранит!".
"Какая уже взрослая Полинка, красавица".
Напомним, Ребрик зачаровала украинок хрупким образом "девушки-весны"
А еще Politeka сообщала, что Лилия Ребрик поделилась элементарным рецептом вкусных домашних булочек
Также Politeka писала, что Ребрик заинтриговала проектом, где покажет новую реальность украинцев