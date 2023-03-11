Танцівниця Олена Шоптенко, зірка "Танців зі зірками", розповіла про свою подорож.

Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко - відома українська танцівниця та хореограф із "Танці з зірками". Зірка перемогла на проекті, а останнього сезону була хореографом-постановником. Не забуває Шоптенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла про свою подорож.

"Нас чекає маленька подорож", - написала Олена.

"Спільні подорожі змінюються. Тепер летиш кудись на кшталт найкращого друга", - додала Шоптенко на другому сторіс.

"Але все пішло не за планом", - наголосила Олена.

"Ми летіли до моєї найкращої подруги в гості в Канни. Але через сильно оветр літак не міг приземлитися в аеропорту Ніцци, тому ми прибули до Італії", - написала зірка.

"Потрібно було летіти годину, щоб потім їхати автобусом ще три", - продовжила Шоптенко.

А до цього Олена розповіла про воду, яка сталася 24 лютого.

"Думаю, кожен мав момент внутрішньої спроби змиритися з тим, що відбувається, і оплакати минуле? Я повинен зізнатися, ви бачили мій на відео, яке вийшло 24 лютого.

Атомна електростанція Zwentendorf в Австрії, яка так і не розпочала свою роботу. Страшна велич місця зі стількими деталями і працею людей, які відразу стали зовсім не важливими. Станція залишилася стояти вже 45 років, так не використана за прямим призначенням. Тут холод та тиша", - написала Олена.

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