Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая побеждала на украинских "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, активно ведет Инстаграм, где в этот раз после исчезновения снова появилась и решила поболтать с фанатами.
"Жду на ваши вопросы тут", - написала Алена в публикации.
"Мы очень скучали за вами", - написал фанат.
"Мне приятно это слышать, спасибо за поддержку, теплые слова, за теплые слова в директе и комментариях. Это много значит для меня", - написала Шоптенко в ответ.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Не выдержало сердце": Анатолий Анатолич рассказал о трагедии с известным украинским ведущим
Стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены
Плачут даже стены: в Днепре спасают защитника, которого побратим ценой своей жизни вытащил из ада
Ушла из жизни знаменитая актриса, перед красотой которой было невозможно устоять: родные сообщили о трагедии
"Ребенок полностью на вас? Как успеваете работать?", - спросил еще один фанат.
"Долгое время я не имела никаких помощников или знакомых тут и все время было посвящено сыну, я рада, что могла быть рядом с ним в такое непростое время. Сейчас мне помогает мой отец и няня, женщина из Украины, кстати", - призналась Шоптенко во второй публикации.
"Где вы находите силы, чтобы встать с утра?", - спросил еще один фанат у Алены.
"Просыпаюсь с благодарностью за то, что в принципе имею возможность начать свой день и иметь какие-то планы. Все проблемы сразу идут на второй план", - написала Шоптенко в ответ фанату.
Напомним, Елена Шоптенко из "Танці з зірками" показала особые вещи, которые забрала из Украины
А еще Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танці з зірками" поделилась радостной новостью и неожиданным видео
Также Politeka писала, что заболевшая Шоптенко из "Танці з зірками" показала, как праздновала за границей день рождения