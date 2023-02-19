Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая побеждала на украинских "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, активно ведет Инстаграм, где в этот раз после исчезновения снова появилась и решила поболтать с фанатами.

"Жду на ваши вопросы тут", - написала Алена в публикации.

"Мы очень скучали за вами", - написал фанат.

"Мне приятно это слышать, спасибо за поддержку, теплые слова, за теплые слова в директе и комментариях. Это много значит для меня", - написала Шоптенко в ответ.

"Ребенок полностью на вас? Как успеваете работать?", - спросил еще один фанат.

"Долгое время я не имела никаких помощников или знакомых тут и все время было посвящено сыну, я рада, что могла быть рядом с ним в такое непростое время. Сейчас мне помогает мой отец и няня, женщина из Украины, кстати", - призналась Шоптенко во второй публикации.

"Где вы находите силы, чтобы встать с утра?", - спросил еще один фанат у Алены.

"Просыпаюсь с благодарностью за то, что в принципе имею возможность начать свой день и иметь какие-то планы. Все проблемы сразу идут на второй план", - написала Шоптенко в ответ фанату.

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