Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф из "Танці з зірками". Звезда победила на проекте, а в последнем сезоне была хореографом-постановщиком. Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказала о своем путешествии.

"Нас ждёт маленькое путешествие", - написала Алена.

"Совместные путешествия изменяются. Теперь летишь куда-то вроде с лучшим другом", - добавила Шоптенко на втором сторис.

"Но все пошло не по плану", - отметила Алена.

"Мы летели к моей лучшей подруге в гости в Канны. Но из-за сильно оветра самолет не мог приземлится в аэропорту Ниццы, поэтому мы прибыли в Италию", - написала звезда.

"Нужно было лететь час, чтобы потом ехать автобусом еще три", - продолжила Шоптенко.

А до этого Алена рассказала о водие, которое вышло 24 февраля.

"Думаю, у каждого был момент внутренней попытки смириться с происходящим и оплакать прошлое? Я должен признаться, вы видели мой на видео, которое вышло 24 февраля.

Атомная электростанция Zwentendorf в Австрии, так и не начавшая свою работу. Пугающее величие места со столькими деталями и трудом людей, которые в одночасье стали совсем не важными. Станция осталась стоять уже 45 лет, так не использована по прямому назначению. Здесь холод и тишина", - написала Алена.

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