Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая побеждала на "Танцях з зірками". А после этого артистка была хореографом-постановщиком проекта, отметив, что сама на паркет больше не вернется. Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила рассказать о своем новом увлечении.

"Никогда не имела ничего общего с зимним отдыхом. Но теперь, будучи мамой лыжника, полюбила так проводить время вместе", - рассказала Алена в сторис, поделившись фотографией с отдыха.

После этого артистка решила показать один из навыков, как подниматься на лыжах на гору.

"Этот способ подниматься на лыжах на гору. По лицу сына не скажешь, но он он полюбил катание на лыжах", - отметила артистка, демонстрируя методику.

"Это не оно, но тоже классно. А еще с нами случилось вечернее катание на санях, для меня это впервые и я в абсолютном восторге. Хотя это и касалось невозможно с детьми", - призналась Алена, делясь еще кадрами с отдыха.

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