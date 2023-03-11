Як пише Politeka.net , Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Фабриці зірок". А також зірка стала кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з якого хрестила дитину. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Ми з Марго 300 років не ходили у гості, тому одяглися як на весілля", - написала Оля.
"Коротше, Марго змусила мене нафарбуватись, я терпіти не можу фарбуватися", - сказала Оля у відео.
А до того Оля вирішила поділитися своїм віршем, опублікувавши його в пості. Артистка також додала фото, де стояла на сцені.
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"Моя,квітонько!
Ти з минулим спалила мости.
І не знаєш куди далі йти..
Загубила всі компаси й карти!
Моя дівчинко!
Ти лишилася знову сама,
І поплакати часу нема.
Бо за себе боротися варто!
Моя квітонько,
Ти розбилася серцем не раз..
Шила сукні з колючих образ,
І від болю ховалась за жартом.
Моя дівчинко,
Ти лишилася знову сама,
І поплакати часу нема,
Бо за себе боротися варто!
Цвіти ,квітко ,цвіти!
Все є в тобі,
Що по світу шукала!
Цвіти ,квітко, цвіти!
Того життя …
Так багато і мало", - написала звезда.
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська поцілувала пам'ятник Шевченку та звернулася до українців: відео
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