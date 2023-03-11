Кума Дзідзьо Оля Цибульська показала, як виглядає з макіяжем, показала, як виглядає з макіяжем, поділившись на відео.

Як пише Politeka.net , Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Фабриці зірок". А також зірка стала кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з якого хрестила дитину. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Ми з Марго 300 років не ходили у гості, тому одяглися як на весілля", - написала Оля.

"Коротше, Марго змусила мене нафарбуватись, я терпіти не можу фарбуватися", - сказала Оля у відео.

А до того Оля вирішила поділитися своїм віршем, опублікувавши його в пості. Артистка також додала фото, де стояла на сцені.

"Моя,квітонько!

Ти з минулим спалила мости.

І не знаєш куди далі йти..

Загубила всі компаси й карти!

Моя дівчинко!

Ти лишилася знову сама,

І поплакати часу нема.

Бо за себе боротися варто!

Моя квітонько,

Ти розбилася серцем не раз..

Шила сукні з колючих образ,

І від болю ховалась за жартом.

Моя дівчинко,

Ти лишилася знову сама,

І поплакати часу нема,

Бо за себе боротися варто!

Цвіти ,квітко ,цвіти!

Все є в тобі,

Що по світу шукала!

Цвіти ,квітко, цвіти!

Того життя …

Так багато і мало", - написала звезда.

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