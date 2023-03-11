Кума Дзидзьо Оля Цибульская показала, как выглядит с макияжем, показала, как выглядит с макияжем, поделившись видео.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Фабрике звезд". А также звезда стала кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с который крестила ребенка. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Мы с Марго 300 лет не ходили в гости, потому оделись как на свадьбу", - написала Оля.

"Короче, Марго заставила меня накрасится, я терпеть не могу краситься", - сказала Оля в видео.

А до этого Оля решила поделится своим стихом, опубликовав его в посте. Артистка также добавила фото, где стояла на сцене.

"Моя,квітонько!

Ти з минулим спалила мости.

І не знаєш куди далі йти..

Загубила всі компаси й карти!

Моя дівчинко!

Ти лишилася знову сама,

І поплакати часу нема.

Бо за себе боротися варто!

Моя квітонько,

Ти розбилася серцем не раз..

Шила сукні з колючих образ,

І від болю ховалась за жартом.

Моя дівчинко,

Ти лишилася знову сама,

І поплакати часу нема,

Бо за себе боротися варто!

Цвіти ,квітко ,цвіти!

Все є в тобі,

Що по світу шукала!

Цвіти ,квітко, цвіти!

Того життя …

Так багато і мало", - написала звезда.

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