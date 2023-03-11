Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Фабрике звезд". А также звезда стала кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с который крестила ребенка. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"Мы с Марго 300 лет не ходили в гости, потому оделись как на свадьбу", - написала Оля.
"Короче, Марго заставила меня накрасится, я терпеть не могу краситься", - сказала Оля в видео.
А до этого Оля решила поделится своим стихом, опубликовав его в посте. Артистка также добавила фото, где стояла на сцене.
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"Моя,квітонько!
Ти з минулим спалила мости.
І не знаєш куди далі йти..
Загубила всі компаси й карти!
Моя дівчинко!
Ти лишилася знову сама,
І поплакати часу нема.
Бо за себе боротися варто!
Моя квітонько,
Ти розбилася серцем не раз..
Шила сукні з колючих образ,
І від болю ховалась за жартом.
Моя дівчинко,
Ти лишилася знову сама,
І поплакати часу нема,
Бо за себе боротися варто!
Цвіти ,квітко ,цвіти!
Все є в тобі,
Що по світу шукала!
Цвіти ,квітко, цвіти!
Того життя …
Так багато і мало", - написала звезда.
Напомним, кума Дзидзьо Цибульская расцеловала памятник Шевченко и обратилась к украинцам: видео
А еще Politeka сообщала, что Цибульскую ждал неприятный сюрприз: пришлось заплатить немаленький штраф
Также Politeka писала, что Цибульская назвала человека, который дал ее семье надежду во время войны