Як пише Politeka.net, Софія Ротару – відома українська співачка, яка має звання Національної легенди України. Зірка має внучку - Соню Євдокименко, яка стала американською моделлю, де вона живе і навчається. Соня має нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Євдокименко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася кількома фотографіями з Італії, де знаходиться в Тоскані. Зірка при цьому поставила лише смайлик серця.

Фанати, включаючи легендарну бабусю, поставили лайки та написали коментарі:

"Дуже гарна дівчина";

"Люблю".

А до того Євдокименко розповіла про підтримку України відомим художником.

"Бенксі. Капіталістичний реалізм.

«Найбільші злочини у світі скоюються не людьми, які порушують правила. Це люди, які виконують накази, скидають бомби та знищують села».

Використання мистецтва як політична зброя завжди було основною частиною практики та активності Бенксі. На листопад 2022 року художник створив в Україні сім нових муралів — від Бородянки до Києва та Ірпеня. На підтримку українців цієї зими Бенксі зробив 50 знімків екрану, усі виручені кошти пішли у фонд «Спадщина війни», - написала Соня.

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