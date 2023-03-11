Как пишет Politeka.net, София Ротару - известная украинская певица, которая имеет звание Национальной легенды Украины. У звезды есть внучка - Соня Евдокименко, которая стала американской моделью, где она живет и учится. У Соня есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась парой фотографий из Италии, где находится в Тоскане. Звезда при этом поставила только смайлик сердечка.

Фанаты, включая легендарную бабушку, поставили лайки и написали комментарии:

"Очень красивая девушка";

"Люблю".

А до этого Евдокименко рассказала о поддержке Украины известным художником.

"Бэнкси. Капиталистический реализм.

«Величайшие преступления в мире совершаются не людьми, нарушающими правила. Это люди, которые выполняют приказы, сбрасывают бомбы и уничтожают деревни».

Использование искусства в качестве политического оружия всегда было основной частью практики и активности Бэнкси. По состоянию на ноябрь 2022 года художник создал в Украине семь новых муралов — от Бородянки до Киева и Ирпеня. В поддержку украинцев этой зимой Бэнкси сделал 50 снимков экрана, все вырученные средства пошли в фонд «Наследие войны»", - написала Соня.

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