Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала веселе відео, де показала вміст своєї старої сумки.

Як виявилось, у старій сумці в Олі знайшлося багато цікавих речей. І кожну з них артистка продемонструвала у неповторному стилі. Так, серед іншого, у сумці у співачки знайшлися чеки за вологі серветки за 2012 рік, антисептик, куплений у 2020 році, втрачена помада з дьюті-фрі та ціла аптечка прострочених пігулок.

У підписі до публікації Цибульська написала: "Назви один дивний предмет, який є зараз в твоїй сумці і я пролайкаю тобі сторінку. Мені здається, що кожна дівчина щодня носить в сумочці особистий міні-музей. І експонати деколи ну дуууже концептуальні. Тому я відправила архіви на заслужений відпочинок. І тепер не обираю між комфортом і красою".

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