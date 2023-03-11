Мандарини є просто ідеальним фруктом для приготування десертів, тому що по-перше, не розпадаються, по-друге, дають приголомшливий смак та аромат страві.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом мандариного тарту, який подавали у всесвіті "Гаррі Потера".

Євген Клопотенко зазначив, що для найчарівнішого десерту у світі потрібно використовувати цілі дольки мандаринів, тому бажано, щоб вони були солодкими і без кісточок. Цитрус у тарті заграє новими фарбами.

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Для тесту:  

  • 350 г пшеничного борошна  
  • 1 ст. л. сахара  
  • ½ ч. л. солі
  • 150 г вершкового масла 82,5% 
  • 1 жовток  
  • 1 щіпка кориці  
  • 2-6 ст. л. води або молока (при необхідності) 

Для начинки: 

  • 160 г панірувальних сухарів 
  • 500 г мандаринів 
  • 1 лимон (цедра)

Для карамельного соусу: 

  • 300 мл вершків 33% 
  • 200 г цукру 
  • 40 мл води

Як приготувати:

1.Готуємо тісто: змішайте інгредієнти для тіста та замісіть до однорідності. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник на 30 хвилин відпочивати. 

2. Готуємо карамельний соус: сипте 200 г цукру і влийте 40 мл води. Варіть на маленькому вогні до розчинення цукру та легкого золотистого кольору. Після цього влийте вершки і перемішуйте віночком, поки всі інгредієнти не об'єднаються.

3. Вийміть кульку тесту з холодильника і розкачайте її між двома шарами пергаменту.

4. Розберіть на часточки мандарини, викладіть в миску і залийте соусом карамельно-вершковим. Додайте 160 г панірувальних сухарів і цедру одного лимона, потерту на дрібній тертці. Ретельно перемішайте.

5. Вилийте начинку у форму з тістом, запікайте 30-35 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів.

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