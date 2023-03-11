Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що для найчарівнішого десерту у світі потрібно небагато зусиль.

Мандарини є просто ідеальним фруктом для приготування десертів, тому що по-перше, не розпадаються, по-друге, дають приголомшливий смак та аромат страві.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом мандариного тарту, який подавали у всесвіті "Гаррі Потера".

Євген Клопотенко зазначив, що для найчарівнішого десерту у світі потрібно використовувати цілі дольки мандаринів, тому бажано, щоб вони були солодкими і без кісточок. Цитрус у тарті заграє новими фарбами.

Інгредієнти:

Для тесту:

350 г пшеничного борошна

1 ст. л. сахара

½ ч. л. солі

150 г вершкового масла 82,5%

1 жовток

1 щіпка кориці

2-6 ст. л. води або молока (при необхідності)

Для начинки:

160 г панірувальних сухарів

500 г мандаринів

1 лимон (цедра)

Для карамельного соусу:

300 мл вершків 33%

200 г цукру

40 мл води

Як приготувати:

1.Готуємо тісто: змішайте інгредієнти для тіста та замісіть до однорідності. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник на 30 хвилин відпочивати.

2. Готуємо карамельний соус: сипте 200 г цукру і влийте 40 мл води. Варіть на маленькому вогні до розчинення цукру та легкого золотистого кольору. Після цього влийте вершки і перемішуйте віночком, поки всі інгредієнти не об'єднаються.

3. Вийміть кульку тесту з холодильника і розкачайте її між двома шарами пергаменту.

4. Розберіть на часточки мандарини, викладіть в миску і залийте соусом карамельно-вершковим. Додайте 160 г панірувальних сухарів і цедру одного лимона, потерту на дрібній тертці. Ретельно перемішайте.

5. Вилийте начинку у форму з тістом, запікайте 30-35 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів.

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