Мандарини є просто ідеальним фруктом для приготування десертів, тому що по-перше, не розпадаються, по-друге, дають приголомшливий смак та аромат страві.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом мандариного тарту, який подавали у всесвіті "Гаррі Потера".
Євген Клопотенко зазначив, що для найчарівнішого десерту у світі потрібно використовувати цілі дольки мандаринів, тому бажано, щоб вони були солодкими і без кісточок. Цитрус у тарті заграє новими фарбами.
Інгредієнти:
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Для тесту:
- 350 г пшеничного борошна
- 1 ст. л. сахара
- ½ ч. л. солі
- 150 г вершкового масла 82,5%
- 1 жовток
- 1 щіпка кориці
- 2-6 ст. л. води або молока (при необхідності)
Для начинки:
- 160 г панірувальних сухарів
- 500 г мандаринів
- 1 лимон (цедра)
Для карамельного соусу:
- 300 мл вершків 33%
- 200 г цукру
- 40 мл води
Як приготувати:
1.Готуємо тісто: змішайте інгредієнти для тіста та замісіть до однорідності. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник на 30 хвилин відпочивати.
2. Готуємо карамельний соус: сипте 200 г цукру і влийте 40 мл води. Варіть на маленькому вогні до розчинення цукру та легкого золотистого кольору. Після цього влийте вершки і перемішуйте віночком, поки всі інгредієнти не об'єднаються.
3. Вийміть кульку тесту з холодильника і розкачайте її між двома шарами пергаменту.
4. Розберіть на часточки мандарини, викладіть в миску і залийте соусом карамельно-вершковим. Додайте 160 г панірувальних сухарів і цедру одного лимона, потерту на дрібній тертці. Ретельно перемішайте.
5. Вилийте начинку у форму з тістом, запікайте 30-35 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів.
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