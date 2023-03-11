Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что для самого волшебного десерта в мире, нужно немного усилий.

Мандарины являются просто идеальным фруктом для приготовления десертов, потому что во-первых, не распадаются, во-вторых, дают потрясающий вкус и аромат блюду.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом мандариного тарта, который подавали во вселенной "Гарри Поттера".

Евгений Клопотенко отметил, что для самого волшебного десерта в мире нужно использовать целые дольки мандаринов, поэтому желательно, чтобы они были сладки и без косточек. Цитрус в тарте заиграет новыми красками.

Ингридиенты:

Для теста:

350 г пшеничной муки

1 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

150 г сливочного масла 82,5%

1 желток

1 щепотка корицы

2-6 ст. л. воды или молока (при необходимости)

Для начинки:

160 г панировочных сухарей

500 г мандаринов

1 лимон (цедра)

Для карамельного соуса:

300 мл сливок 33%

200 г сахара

40 мл воды

Как приготовить:

1.Готовим тесто: смешайте ингридиенты для теста и замесите до однородности. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут отдыхать.

2. Готовим карамельный соус: сыпьте 200 г сахара и влейте 40 мл воды. Варите на маленьком огне до растворения сахара и легкого золотистого цвета. После этого, влейте сливки и перемешивайте венчиком, пока все ингредиенты не объединятся.

3. Извлеките шарик теста из холодильника и раскатайте его между двумя слоями пергамента.

4. Разберите на дольки мандарины, выложите в миску и залейте карамельно-сливочным соусом. Добавьте 160 г панировочных сухарей и цедру одного лимона, потертую на мелкой терке. Тщательно перемешайте.

5. Вылейте начинку в форму с тестом, запекайте 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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