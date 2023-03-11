На першому плані на фото зображено саму Христину Решетник, яка присіла на незвичайний диван.

Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина не звикли сидіти на місці та із задоволенням пробують щось нове та незвідане. Христина Решетник прогулялася нічним містом і показала в Інстаграм незвичайну локацію для відпочинку.

На першому плані на фото зображено саму Христину Решетник , яка присіла на незвичайний диван, який пошили з м'яких іграшок - ведмедів. Вона з усмішкою дивиться то в камеру, то убік. Для прогулянки дружина ведучого обрала чорні вузькі штани, світшот, який доповнила сірою курткою та чорними кросівками.

Як додала багатодітна мама, дітям такий диван би сподобався.

"Friday vibes. Хочу такий диван додому, дітям сподобалося б", - підписала відповідні кадри Христина Решетник.

Фоловери залишили багато теплих слів для Христини, а також багато хто зійшлися на думці, що найкраща модель на фото - це сам диван з ведмедиків: "Дуже красиве фото", "Головний герой фото - це явно диван, але Христина теж прекрасна", "Так ви природжена модель", "Прикольненький диван, хотілося б на такому посидіти".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.