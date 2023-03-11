Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина не привыкли сидеть на месте и с удовольствием пробуют что-то новое и неизведанное. Кристина Решетник прогулялась по ночному городу и показала в Инстаграм необычную локацию для отдыха.
На первом плане на фото изображена сама Кристина Решетник, которая присела на необычный диван, который пошили из мягких игрушек - медведей. Она с улыбкой смотрит то в камеру, то в сторону. Для прогулки жена ведущего выбрала черные узкие брюки, свитшот, который дополнила серой курткой и черными кроссовками.
Как добавила многодетная мама, детям такой диван бы понравился.
"Friday vibes. Хочу такой себе домой, детям бы понравилось", - подписала соответствующие кадры Кристина Решетник.
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Фолловеры оставили много теплых слов для Кристины, а также многие сошлись во мнении, что лучшая модель на фото - это сам диванчик из мишек: "Очень красивое фото", "Главный герой фото - это явно диванчик, но Кристина тоже прекрасная", "Да вы прирожденная модель", "Прикольненький диванчик, хотелось бы на таком посидеть".
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.