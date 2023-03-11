Популярний український виконавець Олексій Завгородний, більш відомий як Позитив та колишній соліст гурту "Время и Стекло", часто ділиться зі своєю аудиторією новинами свого життя в Instagram. Так, цього разу артист не пройшов повз скандал з артистами-зрадниками, який загалом торкнувся всієї української селебріті через ускладнення виїзду за кордон.

Як відомо, нещодавно пролунав скандал із деякими артистами, які втекли за кордон, отримавши дозвіл на виїзд від Міністерства культури. Після цього у відомстві вирішили посилити правила для всіх діячів культури, які їздять за кордон із благодійними місіями.

Позитив вирішив висловитись із цього приводу, він розповів, скільки коштів зміг акумулювати за свої поїздки, і звернувся до президента, Мінкульту та інших відомств, з вимогою не перешкоджати виїзду за кордон артистам.

"Звертаюсь до @op_ukraine, Президента України, @mkip_ukraine, @o.tkachenko.ua, @verkhovna_rada_of_ukraine до та до всіх, хто ухвалює рішення щодо надання дозволу для перетину кордону для артистів: Митцям потрібен #культурнийшлях! Зрадників, які нехтують такою справою, треба лишати громадянства або штрафувати. А кошти спрямовувати на культурний розвиток країни або ЗСУ. Дозвольте свідомим діячам культури мати можливість продовжувати виконувати свою місію та допомагати Україні!", - написав Олексій.

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