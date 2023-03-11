Молодий виконавець Артем Фесько, який кілька років переміг на "Україна має талант", розповів про неприємність, яка сталася на його свято.

Артем Фесько - відомий український співак, який прославився завдяки "Україна має талант " . На проекті виконавець одразу полонив своїм вокалом і суддя шоу Сергій Притула відправив молодого хлопця у фінал, а інші судді Ксенія Мішина та Євген Кіт підтримали. А у фіналі учасник повторив успіх і став переможцем усього сезону.

Тепер за Фесько стежать тисячі українців в Інстаграмі, де він ділиться багатьом цікавим. А цього разу Артем вирішив опівночі зустріти день народження, поділившись на відео. Варто зазначити, артистові виповнилося 15 років.

"Час не 00:00 тому, що з першого разу не вийшло зняти (як завжди)", - розповів про свою неприємність Артем.

Раніше Фесько опублікував відео, де записав звернення до українців. Юна зірка привітала всіх своїх фанатів з Новим роком.

"Вітаю всіх з новим роком, для нас цей рік був нелегким, але я вірю, що у 2023 році ми відсвяткуємо перемогу України і все буде добре. Вітаю", - підписав своє відео Артем, де позував на тлі новорічної атрибутики.

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