Молодой исполнитель Артем Фесько, который несколько лет победил на "Україна має талант", рассказал о неприятности, которая произошла в его праздник.

Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский певец, который прославился благодаря "Україна має талант". На проекте исполнитель сразу пленил своим вокалом и судья шоу Сергей Притула отправил молодого парня в финал, а другие судьи Ксения Мишина и Евгений Кот поддержали. А в финале участник повторил успех и стал победителем всего сезона.

Теперь за Фесько следят тысячи украинцев в Инстаграм, где он делится многим интересным. А в этот раз Артем решил в полночь встретить день рождения, поделившись видео. Стоит отметить, артисту исполнилось 15 лет.

"Время не 00:00 потому что с первого раза не вышло снять (как всегда)", - рассказал о своей неприятности Артем.

Ранее Фесько опубликовал видео, где записал обращение к украинцам. Юная звезда поздравил всех своих фанатов с Новым годом.

"Поздравляю всех с новым годом, для нас этот год был нелегким, но я верю что в 2023 году мы отпразднуем победу Украины и все будет хорошо. Приветствую", - подписал свое видео Артем, где позировал на фоне новогодней атрибутики.

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