На своїй сторінці в Instagram ведучий обурився ставленню деяких блогерів до свого контенту.

"Мій інстаграм завжди про любов і про повагу. І звичайно мій інстаграм такий самий як ваш, бо ми всі тут ділимося емоціями і думками. Нещодавно побачив вирізку з інтерв'ю відомою блогерки, де вона дуже переживає, що пости про війну зіпсують стиль її сторінки. А це заробіток і всьо такоє. Моя сторінка це люди. Мої близькі. Мене постійно блокують і моя сторінка завжди під загрозою, але я не буду ростити квіточки і розробляти план ведення сторінки. Щоб збільшити обсяги і кількість лайків", — пише Анатолій Анатоліч.

Тому він вирішив присвятити пост молодій родині, яка загинула від удару російською ракетою С300 по Запоріжжю.

"Тато Ілля і мама Каміла. Їм було по 23 роки. Їхня донька Емілія. Їй було 8 місяців. Вона народилася, і не встигла побачити Україну без війни. 💔 Війна триває. І продовжується геноцид українців. Ми маємо підтримувати одне-одного. Допомагати, захищати, цінувати. Не забувати жодного героя. Не забувати і не пробачати жодної жертви цієї агресії. Якщо ви вірите в бога, то помоліться за цих невинних людей. Якщо не вірите, то просто нагадайте собі ще раз, що ми маємо бути разом. Допомагати стільки, скільки можете. І ми все подолаємо", — наголосив Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.