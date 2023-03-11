Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала свої губи після уколу, поділившись на нове відео.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлік - відомий український співак, який одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою незважаючи на різницю у віці 28 років. Тепер вона є не лише дружиною артиста, а й його менеджером, організовуючи концертні тури для чоловіка. У пари є спільний син Михайло, якому цього року виповниться 2 роки. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю чоловіка, а й особистими кадрами. А цього разу Репяхова показала свої губи, у які зробила укол.

"Нещодавно прокинулася. Відразу виходжу до вас, щоб показати, як я) На другий день найбільше опухають губи. Буде -40%", - написала Репяхова у публікації.

Після цього Репяхова опублікувала реакцію фанатів на зроблений укол:

"Гарно, як такі і були. Я теж тепер хочу";

"Вам так добре, неймовірно, ще красивішою стала. Чого раніше цього не зробили? просто вау";

"Як гарно. Я тепер теж так хочу";

"Дуже круто виглядає".

"Дуже красиво. Кати, скажи, будь ласка, дуже боляче колоти? Мрію собі зробити. Теж сохнуть губи і сильно тріскаються. Тому збільшення - моя маленька мрія", - написала ще одна фанатка.

"Мені зробили анестезію. І зовсім не боляче. Максимум дві секунди неприємно", - відповіла Катя.

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