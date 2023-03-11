Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который женился на молодой блогерке Кате Репяховой несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. Теперь она является не только женой артиста, но и его менеджером, организовывая концертные туры для мужа. У пары есть совместный сын Михаил, которому в этом году исполнится 2 года. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится не только творчеством мужа, но и личными кадрами. А в этот раз Репяхова показала свои губы, в которые сделала укол.

"Недавно проснулась. Сразу выхожу к вам, чтобы показать, как я) На второй день больше всего опухают губы. Будет -40%", - написала Репяхова в публикации.

После этого Репяхова опубликовала реакцию фанатов на сделанный укол:

"Красиво, как такие и были. Я тоже теперь хочу";

"Вам так хорошо, невероятно, еще более красивой стала. Чего раньше этого не сделали? просто вау";

"Как красиво. Я теперь тоже так хочу";

"Очень круто выглядит".

"Очень красиво. Кать, скажи пожалуйста, очень больно колоть? Мечтаю себе сделать. Тоже сохнут губы и сильно трескаются. Потому увеличение - моя маленькая мечта", - написала еще одна фанатка.

"Мне сделали анестезию. И совсем не больно. Максимум 2 секунды неприятно", - ответила Катя.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика Репяхова решила сделать губы и показала результат

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика кардинально сменила имидж, показав результат

Также Politeka писала, что жена Павлика ответила на упреки по поводу мужа, встав на его защиту



