Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который женился на молодой блогерке Кате Репяховой несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. Теперь она является не только женой артиста, но и его менеджером, организовывая концертные туры для мужа. У пары есть совместный сын Михаил, которому в этом году исполнится 2 года. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится не только творчеством мужа, но и личными кадрами. А в этот раз Репяхова показала свои губы, в которые сделала укол.
"Недавно проснулась. Сразу выхожу к вам, чтобы показать, как я) На второй день больше всего опухают губы. Будет -40%", - написала Репяхова в публикации.
После этого Репяхова опубликовала реакцию фанатов на сделанный укол:
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"Красиво, как такие и были. Я тоже теперь хочу";
"Вам так хорошо, невероятно, еще более красивой стала. Чего раньше этого не сделали? просто вау";
"Как красиво. Я теперь тоже так хочу";
"Очень круто выглядит".
"Очень красиво. Кать, скажи пожалуйста, очень больно колоть? Мечтаю себе сделать. Тоже сохнут губы и сильно трескаются. Потому увеличение - моя маленькая мечта", - написала еще одна фанатка.
"Мне сделали анестезию. И совсем не больно. Максимум 2 секунды неприятно", - ответила Катя.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика Репяхова решила сделать губы и показала результат
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