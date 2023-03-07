Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая стала женой Виктора Павлика, успешного украинского певца. И хоть у пары разница в возрасте составят 28 лет, их это не остановило, и уже Катя родила сына Михаила, которому в этом году выполниться два года. При этом пара довольно часто попадает под критику, ведь многие не воспринимают отношения Репяховой и Павливка.

Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством мужа, но и личными кадрами. А в этот раз Репяхова решила показать, как сменила имидж. Звезда позировала перед зеркалом и показала длинные волосы.

"Форма/цвет. Идеально", - написала Репяхова.

После этого звезда показала волосы, которые валялись на полу. А уже на следующем сторис Катя демонстрировала обрезанные волосы, которые были немного ниже плеч.





А до этого Репяхова ответила на критику фанатки, которая ее возмутила: "Вы знаете, так бывает в жизни, что работа - это и есть твоя жизнь. Я создала свой личный бренд (свою третью работу) не от того, что у меня все плохо в семье, а от того, что у меня все хорошо в жизни. И есть возможность и вдохновение творить. А что касается того, что расчитывать только наа себя, так это мое кредо по жизни вне зависимости от возраста/статуса/характера моего мужа. Вам желаю быть добрей. Пусть в жизни все складывается хорошо, чтобы не было времени на подобные комментарии".

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