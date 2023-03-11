На сайті Президента України розмістили петицію з проханням привласнити вищу державну відзнаку "Герой України" загиблому бійцю з Локачинської громади Володимирського району Вадиму Гаврисюку . Про це повідомила українська співачка Злата Огневич на своїй соціальній сторінці в Інстаграм-Сторіз.

Злата Огневич зауважила, що старший лейтенант Вадим Гаврисюк служив у десантно-штурмових військах, був командиром десантно-штурмової роти. Він загинув у Луганському напрямку, захищаючи Україну.



"Прошу нагородити званням Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" – за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться у тексті петиції.

Активно займався спортом. У 2015 році посів перше місце на Всеукраїнській спартакіаді допризовної молоді у дисципліні "смуга перешкод". Далі Вадим навчався в Одеській військовій академії за фахом. А вже 2021 року Вадим Гаврисюк брав участь у навчаннях зі своїм підрозділом як командир штурмової роти.

Злата Огневич наголосила, що її знайома попросила підписати петицію.

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