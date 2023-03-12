Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде "Холостяк" та "Холостячка". Зірка одружена з колега Христина, яка народила йому трьох дітей - Івана, Дмитра та Олександра. При цьому пара мріє про щонайменше ще одну дитину - дочку. Христина, як і зірковий чоловік, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває дружина Решетника і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим, а цього разу Христина вирішила поговорити з фанатами.

"Поспілкуємося?", - написала зірка.

"Як ваше волосся? перестало випадати?", - запитав фанат.

"Набагато краще. Росте багато нових волосків, але випадає теж досить багато. Головне, я знайшла причину – здала аналізи і тепер знаю, що в мене нестача вітаміну Д та заліза", – розповіла Крістіна.

"Є котик?", - Запитав ще один фанат.

"Та ні, у мене троє дітей, які просять не котика, а собаку) я поки що не готова, бо це ще одна дитина в сім'ї. А поява тварин - це відповідальна за появу дітей, мені так здається", - відповіла Крістіна і показала. всіх синів, які були в українських вишиванках.

Нагадаємо, дружина Решетника засвітила незвичайну локацію, яка сподобається дітям.

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