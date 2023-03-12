Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяк" и "Холостячка". Звезда женат на коллеге Кристине, которая родила ему троих детей - Ивана, Дмитрия и Александра. При этом пара мечтает о минимум еще одного ребенка - дочь. Кристина, как и звёздный муж, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает жена Решетника и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным, а в этот раз Кристина решила поговорить с фанатами.

"Пообщаемся?", - написала звезда.

"Как ваши волосы? перестало выпадать?", - спросил фанат.

"Намного лучше. Растет много новых волосиков, но выпадает тоже достаточно много. Главное, я нашла причину - сдала анализы и теперь знаю, что у меня недостача витамина Д и железа", - рассказала Кристина.

"Есть котик?", - спросил еще один фанат.

"Да нет, у меня трое детей, какие просят не котика, а собаку) я пока не готова, ибо это еще один ребенок в семье. А появление животных - это ответственно за появление детей, мне так кажется", - ответила Кристина и показала всех сыновей, которые были в украинских вышиванка.

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