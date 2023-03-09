После бессонной ночи и ракетной атаки украинцы отмечают 209 лет со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко. Жена телеведущего Григория Решетника в этот день напомнила о символичном видео, которое было снято украинскими защитниками в сентябре 2022 года. Его она зарепостила в Инстаграм.
В частности, Кристина Решетник напомнила, как в сентябре во время освобождения Балаклеи на Харьковщине от российских оккупантов украинские военные сняли с билборда пропагандистский плакат россиян и нашли под ним символический сюрприз – стихотворение Тараса Шевченко с его портретом.
"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!", – говорилось в подписи к плакату.
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"Мое видео, которое сегодня актуально, как никогда. Видео с глубоким философским содержанием – обязательно просмотрите. Сегодня 209 лет со Дня рождения Тараса Шевченко. Вот ракетами нас сегодн соседи и поздравили ", - написала Кристина Решетник в своих Сториз и дала ссылку на архивное видео с украинскими защитниками, которое появилось в сентябре 2022 года.
Напомним, что жена Решетника показала эмоциональное фото с украинцами, которое облетело весь мир.
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