Кристина Решетник напомнила, как в сентябре во время освобождения Балаклеи на Харьковщине от российских оккупантов, защитники увидели сиволический плакат.

После бессонной ночи и ракетной атаки украинцы отмечают 209 лет со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко. Жена телеведущего Григория Решетника в этот день напомнила о символичном видео, которое было снято украинскими защитниками в сентябре 2022 года. Его она зарепостила в Инстаграм.

В частности, Кристина Решетник напомнила, как в сентябре во время освобождения Балаклеи на Харьковщине от российских оккупантов украинские военные сняли с билборда пропагандистский плакат россиян и нашли под ним символический сюрприз – стихотворение Тараса Шевченко с его портретом.

"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!", – говорилось в подписи к плакату.

"Мое видео, которое сегодня актуально, как никогда. Видео с глубоким философским содержанием – обязательно просмотрите. Сегодня 209 лет со Дня рождения Тараса Шевченко. Вот ракетами нас сегодн соседи и поздравили ", - написала Кристина Решетник в своих Сториз и дала ссылку на архивное видео с украинскими защитниками, которое появилось в сентябре 2022 года.

Напомним, что жена Решетника показала эмоциональное фото с украинцами, которое облетело весь мир.

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