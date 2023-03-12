Внучка Софії Ротару модель Соня Євдокименко похвалилася кадрами зі своєї чергової поїздки до Італії.

21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Софія Євдокименко приїхала до Італії та похвалилася ефектними фото та відео свого відпочинку в Мілані, де показала розкішну місцеву архітектуру та цікаві дрібнички. Для виходу онучка Ротару обрала світлі джинси, куртку з яскравими вставками та руді кеди.

"24 години в Мілані🤍", — написала модель під кадрами.

Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її компліментами: "Найелегантніша та найкрасивіша ❤️ ".

Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і сама Софія Михайлівна Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.