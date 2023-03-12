Ранее Монатик заявил, что не планирует переводить свои русскоязычные хиты на украинский. И сейчас, гастролируя по Украине и за рубежом артист продолжает исполнять некоторые свои песни на языке страны-агрессора, за что его справедливо критикуют.

На этот раз на своей странице в Instagram Дмитрий Монатик разместил кадры, на которых исполняет на украинском свою песню "УВЛИУВТ" (Упали в любовь и ударились в танцы).

"Когда говорил, что не будешь переводить свои песни, но стоило попробовать и не можешь остановиться. Работаем на любимой студии в Киеве. Всем хорошего и спокойного дня", - написал певец под видео.

Артиста в комментариях и просто лайками поддержали многие украинские знаменитости, среди которых Надя Дорофеева, Леся Никитюк, Иванна Онуфрийчук, Roxolana, Евгений Кошевой, Даша Астафьева, Катя Осадча и другие.

Поклонники в комментариях также поддержали Дмитрия Монатика, но многие украинцы критикуют его запоздалую трансформацию:

"Это надо было войну… чтобы услышать у волынского артиста украинский язык… как-то уже не хочется это слушать. Новые треки на украинском, давайте… а подавать старое под соусом «я изменился»… о нет, бро! Не интересно";

"Скажу, что обожала вас до войны, а потом внезапно перестала слушать, потому что русский репертуар у вас";

"Не останавливайтесь 👏🏻 По-украински намного много красивее звучит".

Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.