Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші на допомогу Україні. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла про новий переїзд із України.

"І що тепер. Мамка знову поїхала працювати. І знову до Франції. І знову нова школа для Віри. І знову незрозуміло, на скільки часу. Молю, щоб Вірі вистачило терпіння. Мамка дах тримає двома руками, щоб не впала", - написала Оля розповідає про переїзд.

"Дитина дуже втомилася. З порога впала на підлогу і заснула, поки я руки мила. Вона так мріє про наш Київ, щоб усе було як раніше. Наші місця та люди... Школа та постійні друзі, але не весь час нові. Знову. нова школа?", - продовжила Оля.

"В Україні Віра одразу пішла до школи ту, куди ходила малої і я. Швидко вчилася читати і писати. Відмінниця мамина :) Тут вона відчувала вільно і впевнено. Їй подобалося все, крім того, що ми рідко бачимося", - розповіла Ольга про навчанні Віри в Україні.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" поділилася планами на перемогу України.

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