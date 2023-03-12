Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги на помощь Украину. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказала о новом переезде из Украины.

"И что теперь. Мамка снова поехала работать. И снова во Францию. И снова новая школа для Веры. И снова непонятно, на сколько времени. Молю, чтобы Вере хватило терпения. Мамка крышу держит двумя руками, чтобы не упала", - написала Оля, рассказывая о переезде.

"Ребенок очень устал. С порога упала на пол и уснула, пока я руки мыла. Она так мечтает о нашем Киеве, чтобы все было как раньше. Наши места и люди... Школа и постоянные друзья, но не все время новые. Снова новая школа?", - продолжила Оля.

"В Украине Вера сразу пошла в школу ту, куда ходила малой и я. Быстро училась читать и писать. Отличница мамина :) Тут она чувствовалаа свободно и уверенно. Ей нравилось все, кроме того, что мы редко видимся", - рассказала Ольга об учебе Веры в Украине.

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