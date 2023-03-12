На своїй сторінці в Instagram Марія розповіла, що вона для себе зрозуміла під час цієї поїздки.

"Я вперше в житті в Ізраїлі. Про всі набуті нами робочі спостереження розповім пізніше. Але ж я вперше і в Єрусалимі - разів шість в житті була спроба поїхати, і зривалось. Сьогодні мені було важко, бо я зневірилася за рік масштабної війни. Всі трагедії я не могла пояснити собі з точки зору «як таке допускається силами небесними?».. Сьогодні ж почула, що віра або є, або її немає. Віра - це не доказова наука…", — пише Маша Єфросиніна.

У Єрусалимі її супроводжували дві найближчі подруги. Як зізнається ведуча, там до неї прийшло чітке усвідомлення свого шляху.

"Я наразі вірю лише в те, що хворий бункерний психопат скоро сковирнеться. Але не знаю, чи можна було про це просити у Всевишнього.. Ще я безперечно вірю в нашу Перемогу! Менше з тим, я вдячна Всесвіту за людей, які поруч зі мною. За просто шалену кількість нових знайомств, якої в мене не було за все моє життя! За фантастичний досвід. Та, головне, за чітке усвідомлення свого шляху.. Щаслива, що зі мною розділили цей день мої найближчі подруги", — додала Марія Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.