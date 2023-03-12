На своїй сторінці в Instagram продюсер поділився кадрами з Житомира, де він кілька днів тому провів свій творчий вечір.

"9 березня у Житомирі відбулася мій "творчий" вечір з небайдужими громадянами. Питання-відповіді, дискусії, збір коштів на ЗСУ. Давно я не запускав по колу червоний капелюх, який існує ще з першої програми "Караоке на майдані!" 😂🤝✊", — написав Ігор Кондратюк під світлинами з заходу.

Українці в коментарях підтримали ведучого:

"Дякую за Вашу позицію!!! Поважаю!!!";

"Так тримати, Ігорю Васильович!".

Раніше Кондратюк, який є багатодітним батьком, розповів, де зараз перебувають його діти та чим вони займаються. Його донька Поліна навчається у США, де вивчає авіаційно-космічну інженерію в одному з вишів.

«Сини роблять свої дрібні бізнеси. Донатять, монтують якісь соціальні ролики. Поки що ніхто не служить. Ми всі у четвертій хвилі мобілізації. Якщо настане черга, то і я піду. Я фахівець із радіолокаційної станції. Вивчав це ще за радянських часів. Думаю, що в теоретичному плані нічого не застаріло, хоча тепер техніка нова», - додав Ігор Кондратюк.

За словами продюсера, він із самого початку повномасштабної війни збирає кошти на свої волонтерські картки, купує машини, рації, тепловізори, дрони, Starlink, генератори та інше необхідне для бійців ЗСУ.

Нагадаємо також, що Ігор Кондратюк не засуджує тих, хто виїхав з України.

Крім того, Politeka.net писала, що Кондратюк нагадав про минуле деяких артисток.

Також повідомлялося, що Ігор Кондратюк показав, як виглядав у 90-х роках.