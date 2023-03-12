На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар вирішив відреагувати на критику нового сезону проєкту.

"Шо ви кажете? Якийсь новий сезон професіоналів слабий?🫣 Давайте розбиратися! Ну, по-перше, вас розбестив Цвігун😂 Тепер все, що гірше, ніж у нього, «ніочем»😅 По-друге, всі так прям стали розділяти на професіоналів та аматорів сезони. А я нагадаю вам, що раніше не було взагалі цього. Був звичайний МайстерШеф і все, а то мені іноді здається, що останні три сезони (звичайного МШ) ви якось недооцінюєте, хоча ми такі ж, як і попередні десять до цього", — пише Богдан Шинкарьов.

Він пояснив, що перші сезони професіоналів підняли планку, але так здається через те, що глядачі просто запам‘ятали вже під кінець всіх, найкращу трійцю чи п’ятірку, тому новим шефам теж треба дати час.

"Вони скоро звикнуть до того, що це їм не капусту в ресторані рубати. Трохи пройде хвилювання і все буде🔥Навіть якщо не вистачає скілів чи знань, думаю вони навчаться у процессі, я ж якось навчився☺️", — наголосив переможець "Мастер Шеф".

Взагалі те, що команда зняла повноцінний сезон Мастер Шеф під час повномасштабного вторгнення, у Шинкарьова викликає тільки захват та оплески.

"Ну і трошки іспанського сорому, коли я бачу учасників в халатах, замість кітелів😂 Особисто мені, наприклад, навпаки цікаво спостерігати, коли немає одного, явного фаворита. Хоча у мене і є свій, але я вам його поки що не скажу😎", — додав шеф-кухар.

Нагадаємо, деяким "професіоналам" вдалося вже здивувати Ектора Хіменеса-Браво.

Тим часом, інші продовжують обговорювати нову зовнішність судді Володимира Ярославського.

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