Як пише Politeka.net , Тарас Цимбалюк - відомий український актор, який був зіркою "Кріпостної". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Тарас поділився кадрами з виступу у театрі та розповів про досягнення.

Позаду три прем'єрні покази вистави «Основний інстинкт». Попереду планується тур містами України! який став автором проекту і об'єднав нас! Отже, друзі, до зустрічі у вашому місті! Слідкуйте за новинами: нові покази, звичайно, висвітлюватимемо на своїх сторінках. Обіймаю!"

Фанати, включаючи Ганну Саліванчук, Ольгу Сумську, Євгена Клопотенка та інших зірок, поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"Ну ви красені, коли у Києві буде? Прийду";

"Спектакль просто. У вас дуже крутий склад акторів. Я в захваті. А суть вистави, це саме те, що зараз актуально – треба жити, це найважливіший фактор!"

Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" зізнався, що зараз думає про жінок

А ще Politeka повідомляла, що Цимбалюк із "Фортечної" у суворому пальті показав весняний аутфіт.

Також Politeka писала, що Цимбалюк із "Фортечної" показав зірковий склад нової вистави.



