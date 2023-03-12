Як пише Politeka.net , Тарас Цимбалюк - відомий український актор, який був зіркою "Кріпостної". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Тарас поділився кадрами з виступу у театрі та розповів про досягнення.
Позаду три прем'єрні покази вистави «Основний інстинкт». Попереду планується тур містами України! який став автором проекту і об'єднав нас! Отже, друзі, до зустрічі у вашому місті! Слідкуйте за новинами: нові покази, звичайно, висвітлюватимемо на своїх сторінках. Обіймаю!"
Фанати, включаючи Ганну Саліванчук, Ольгу Сумську, Євгена Клопотенка та інших зірок, поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:
"Ну ви красені, коли у Києві буде? Прийду";
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Командир взводу побив ногами солдата-строковика, спалахнув скандал: відео та перші офіційні подробиці
Надважливий для українців продукт злетів в ціні на 80%, і це не все: що чекає на українців
Трагедією обернулися розваги підлітків під Києвом: "Хлопці намагалися зробити фото..."
Без матеpі залишився 7-pічний син: героїню з "Азовсталі" провели в останню путь, кадри
"Спектакль просто. У вас дуже крутий склад акторів. Я в захваті. А суть вистави, це саме те, що зараз актуально – треба жити, це найважливіший фактор!"
Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" зізнався, що зараз думає про жінок
А ще Politeka повідомляла, що Цимбалюк із "Фортечної" у суворому пальті показав весняний аутфіт.
Також Politeka писала, що Цимбалюк із "Фортечної" показав зірковий склад нової вистави.