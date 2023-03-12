Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который был звездой "Крепостной". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Тарас поделился кадрами с выступления в театре и рассказал о достижении.

"Позади три премьерных показа спектакля «Основной инстинкт». Впереди планируется тур по городам Украины! Огромная благодарность зрителям за эмоции! Благодарность моим талантливым коллегам за партнерство, поддержку и энергию, которой так не хватало… И, конечно, спасибо нашему продюсеру - Евгению, который стал автором проекта и объединил нас! Итак, друзья, до встречи в вашем городе! Следите за новостями: новые показы будем, конечно, освещать на своих страницах. Обнимаю!", - написал Тарас в публикации.

Фанаты, включая Анну Саливанчук, Ольгу Сумскую, Евгения Клопотенко и других звезд, поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну вы красавцы, когда в Киеве будет? Приду";

"Спектакль просто. У вас очень крутой состав актеров. Я в восторге. А суть спектакля, это именно то, что сейчас актуально – нужно жить, это самый важный фактор!!!".

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" признался, что сейчас думает о женщинах

А еще Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" в строгом пальто показал весенний аутфит

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" показал звездный состав нового спектакля



