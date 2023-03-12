Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий та ведучий "Холостяка" та "Холостячки". У зірки є дружина Христина та троє дітей. Дружина Григорія Крістіна також веде Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання українців.

"Поспілкуємося?", - запропонувала Христина.

"Чому не хочете пересидіти за кордоном?" - запитав фанат.

"Ми з дітьми, ми сім'єю з перших днів були в Україні. Пережили дуже складну зиму - подивіться на відео, блекаут по 20 годин не було світла, на великому поверсі, з трьома дітьми, без води, тепла тощо. Але нічого ж - пройшли ці складнощі", - розповіла Крістіна у відповіді.

"І зараз, оглядаючись на той рік, що ми живемо у війні, я можу зі 100% упевненістю сказати - я щаслива, що ми разом пройшли всю цю складну дистанцію. Бо разом ми - сила, підтримка, натхнення та віра, що буде все добре. Складно, звичайно, дуже складно! Але я знаю, що не могла інакше - чоловіка б не залишила, а дітям потрібен батько. Якщо став би вибір для мене, я б точно відповіла, що сім'я має бути разом!", - доповнила дружина Решетника.

Нагадаємо, дружина Решетника нагадала про символічне відео, зняте українськими захисниками.

А ще Politeka повідомляла, що Ґрат з дружиною віддалися романтичним почуттям на вулицях Києва.

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