Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и ведущий "Холостяка" и "Холостячки". У звезды есть жена Кристина и трое детей. Жена Григория Кристина также ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда решила ответить на вопросы украинцев.

"Пообщаемся?", - предложила Кристина.

"Почему не хотите пересидеть за границей?", - спросил фанат.

"Мы с детьми, мы семьей с первых дней были в Украине. Пережили очень сложную зиму - посмотрите на видео, блэкаут по 20 часов не было света, на большом этаже, с тремя детьми, без воды, тепла и т. д. Но ничего же - прошли эти сложности", - рассказала Кристина в ответе.

"И сейчас, оглядываясь на тот год, что мы живем в войне, я могу со 100% уверенностью сказать - я счастлива, что мы вместе прошли всю эту сложную дистанцию. Ибо вместе мы - сила, поддержка, вдохновение и вера, что будет все хорошо. Сложно, конечно, очень сложно! Но я знаю, что не могла по другому - мужа бы не оставила, а детям нужен отец. Если стал бы выбор для меня, я бы точно ответила, что семья должна быть вместе!", - дополнила жена Решетника.

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