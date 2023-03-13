Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством. Не забуває Єфросиніна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Маша поділилася селфі, знову висловившись про росіян.

"Я не можу перестати думати про те, як відомі люди у всьому світі використовують свої голоси, щоб кричати про війну, кричати про необхідність зупинити терор росіян. І як рус.інфлюенсери все ще тримають язик глибоко у своїх дупах... Це божевілля", - написала Маша в публікації.

А до цього Єфросиніна розповіла про свою подорож до Ізраїлю.

"Я вперше в житті в Ізраїлі. Про всі придбані нами робочі спостереження розповім пізніше. Але ж я вперше і в Єрусалимі - разів шість у житті була спроба виїхати, і зривалося. Сьогодні мені було важко, тому що я зневірилася за рік масштабної війни. Усі трагедії я не могла пояснити собі з точки зору "як таке допускається силами небесними?", - поділилася Єфросиніна.

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