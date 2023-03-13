Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась волонтерством. Не забывает Ефросинина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Маша поделилась селфи, снова высказавшись о россиянах.

"Я не могу перестать думать о том, как известные люди во всем мире используют свои голоса, чтобы кричать о войне, кричать о необходимости остановить террор русских.. И как рус.инфлюенсеры все еще держат язык глубоко в своих задницах... Это безумие", - написала Маша в публикации.

А до этого Ефросинина рассказала о своей поездке в Израиль.

"Я впервые в жизни в Израиле. Обо всех приобретенных нами рабочих наблюдениях расскажу позже. Но ведь я впервые и в Иерусалиме – раз шесть в жизни была попытка уехать, и срывалось. Сегодня мне было тяжело, потому что я отчаялась за год масштабной войны. Все трагедии я не могла объяснить себе с точки зрения "как такое допускается силами небесными?", - поделилась Ефросинина.

Напомним, Ефросинина на примере Залужного показала, какая пропасть между россиянами и украинцами

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