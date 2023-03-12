Напередодні артистка виступила в Чернігові. Окрім того, що до Наді Дорофєєвої на цей концерт завітав знаменитий пес-піротехнік Патрон, сталася ще одна подія, яка дуже зворушила співачку.

"Вчора, в Чернігові одна сім‘я подякувала мені за те, що я до них приїхала з виступом. Кажуть: ми відчуваємо що нас не кинули. Після цієї фрази хотілося розридатися. Вперше за своє життя я відчуваю, що мої «сенси» це не просто тур. Тут звучать здебільшого нові пісні, які написані минулого року…Ви не соромитесь не стримувати емоцій на «вотсап» і «думи», а я рада, що цей біль виходить саме таким чином.

Ви співаєте в унісон «маємо бути разом ми», адже все чудово розумієте і відчуваєте", — зізнається виконавиця.

Надя Дорофєєва також показала яскраве відео, зроблене під час концерту в Чернігові, де разом із нею співає весь зал.

"Ми разом із вами збираємо гроші (чи як я люблю казати - приділяємо нашу увагу і підтримку ) нашим військовим, яким дуже потрібні протези Superhumans. А наприкінці без усіляких пафосних аутро- співаємо Гімн України. Ці концерти без перевдягань, понтів і зайвого. Тримаймося", — додала артистка.

Нагадаємо, Дорофєєва після виступу в Польщі похвалилася своїми мільйонами.

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